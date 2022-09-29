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Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь

Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю

В сентябре в Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора отобрали пробы пшеницы на выявление карликовой головни пшеницы. Пробы взяли с полей в Кяхтинском, Мухоршибирском и Бичурском районах.

Карликовая головня пшеницы – это болезнь растения, которую вызывает головневый гриб Tilletia controversa J.G. Kuhn. От твёрдой головни пшеницы отличается тем, что вызывает деформацию всего растения в целом. Вместо зерна в случае заражения образуются головневые мешочки. Поражённые зерна превращаются в чёрную пылящую массу. Заболевание и наносит большой ущерб урожайности зерновых.

По результатам визуального осмотра отобраны пробы и переданы в лабораторию Бурятского филиала всероссийского центра карантина растений.

- В случае обнаружения заболевания в отобранных пробах будет наложена карантинная фитосанитарная зона, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора. 
Россельхознадзор сельское хозяйство

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