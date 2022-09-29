Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю
В сентябре в Бурятии сотрудники управления Россельхознадзора отобрали пробы пшеницы на выявление карликовой головни пшеницы. Пробы взяли с полей в Кяхтинском, Мухоршибирском и Бичурском районах.
Карликовая головня пшеницы – это болезнь растения, которую вызывает головневый гриб Tilletia controversa J.G. Kuhn. От твёрдой головни пшеницы отличается тем, что вызывает деформацию всего растения в целом. Вместо зерна в случае заражения образуются головневые мешочки. Поражённые зерна превращаются в чёрную пылящую массу. Заболевание и наносит большой ущерб урожайности зерновых.
По результатам визуального осмотра отобраны пробы и переданы в лабораторию Бурятского филиала всероссийского центра карантина растений.
- В случае обнаружения заболевания в отобранных пробах будет наложена карантинная фитосанитарная зона, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю
В больницах получают лечение свыше сотни пациентов
На опасном переезде вводят меры для принудительного снижения скорости автомобилей
Школа в селе Сотниково будет рассчитана на 250 учеников
На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными
Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
«Городское лесничество» даже организовывает специальные выезды
Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Отключение произошло в Октябрьском районе
Ловля разрешена на определённых рыболовных участках
Женщины заслужили отдых за активное участие в жизни учреждения
В надзорный орган обратились местные жители
Ожидается ветер до 17 м/с