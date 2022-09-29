В больницах получают лечение свыше сотни пациентов
За минувшие сутки в Бурятии выявили 90 новых больных коронавирусом. На прошлой неделе этот показатель колебался в пределах 200, так что можно отметить снижение ежесуточного прироста.
За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 150 795 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (69 291) приходится на жителей Улан-Удэ.
Выздоровели от ковида 146 552 человек, в том числе за прошедшие сутки – 308.
Коронавирус унёс жизни 3070. За минувшие сутки летальных случаев от ковида не зарегистрировано.
Сейчас в стационарах получают лечение 119 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 10 человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 1 054 пациентов.
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Общество, Фото:
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