29 сентября

28 сентября

Популярное

Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19

Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В больницах получают лечение свыше сотни пациентов

За минувшие сутки в Бурятии выявили 90 новых больных коронавирусом. На прошлой неделе этот показатель колебался в пределах 200, так что можно отметить снижение ежесуточного прироста.

За всё время пандемии в Бурятии зарегистрировано 150 795 случаев заражения COVID-19. Из них 46% (69 291) приходится на жителей Улан-Удэ.

Выздоровели от ковида 146 552 человек, в том числе за прошедшие сутки – 308.

Коронавирус унёс жизни 3070. За минувшие сутки летальных случаев от ковида не зарегистрировано.

Сейчас в стационарах получают лечение 119 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 10 человек.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся ещё 1 054 пациентов.

коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Бурятскую пшеницу проверяют на опасную болезнь
Общество, 29.09.2022
Карликовая головня пшеницы может нанести ущерб урожаю
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Более тысячи человек в Бурятии на дому лечатся от COVID-19
Общество, 29.09.2022
В больницах получают лечение свыше сотни пациентов
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
Общество, 29.09.2022
На опасном переезде вводят меры для принудительного снижения скорости автомобилей
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Строительство школы под Улан-Удэ вышло на финишную прямую
Общество, 29.09.2022
Школа в селе Сотниково будет рассчитана на 250 учеников
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Общество, 29.09.2022
На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»
Общество, 29.09.2022
Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Жителей Бурятии возмутили иволгинские «скорые»
Общество, 29.09.2022
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
Общество, 29.09.2022
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Улан-удэнцев зовут на сбор валежника
Общество, 29.09.2022
«Городское лесничество» даже организовывает специальные выезды
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
В России ограничат выдачу загранпаспортов гражданам, получившим повестку
Общество, 29.09.2022
Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Часть Улан-Удэ на полдня осталась без электричества
Часть Улан-Удэ на полдня осталась без электричества
Общество, 29.09.2022
Отключение произошло в Октябрьском районе
Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля
Рыбакам-любителям разрешили ловить байкальского омуля
Общество, 29.09.2022
Ловля разрешена на определённых рыболовных участках
В Улан-Удэ двум осуждённым предоставили отпуск за пределами колонии
В Улан-Удэ двум осуждённым предоставили отпуск за пределами колонии
Общество, 29.09.2022
Женщины заслужили отдых за активное участие в жизни учреждения 
В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы
В Бурятии после прокурорского вмешательства очистили колодцы
Общество, 29.09.2022
В надзорный орган обратились местные жители


В Бурятии сегодня дождливо и холодно
В Бурятии сегодня дождливо и холодно
Общество, 29.09.2022
Ожидается ветер до 17 м/с

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^