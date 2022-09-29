В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»

В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс



Конкурс «Самые вкусные пельмени» прошёл в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ. В мероприятии участвовали осуждённые женского отряда учреждения.



Перед началом конкурса осуждённым рассказали об истории происхождения пельменей в России и похожих блюдах в кухнях разных народов мира. После чего конкурсантки приготовили и представили свои фирменные пельмени, которые оценивались жюри по трём критериям: представление, оформление и вкусовые качества блюда.



Завершилось мероприятие чаепитием и угощением всех присутствующих, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

