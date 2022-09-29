29 сентября

28 сентября

Популярное

В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»

В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
Общество,  Фото:pixabay.com.
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс

Конкурс «Самые вкусные пельмени» прошёл в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ. В мероприятии участвовали осуждённые женского отряда учреждения.

Перед началом конкурса осуждённым рассказали об истории происхождения пельменей в России и похожих блюдах в кухнях разных народов мира. После чего конкурсантки приготовили и представили свои фирменные пельмени, которые оценивались жюри по трём критериям: представление, оформление и вкусовые качества блюда.

Завершилось мероприятие чаепитием и угощением всех присутствующих, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
В колонии Улан-Удэ выбрали «Самые вкусные пельмени»
Общество, 29.09.2022
В исправительном учреждении прошёл кулинарный конкурс 
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
В Улан-Удэ «потушили» пожар на ЛВРЗ
Общество, 29.09.2022
В МЧС прошли очередные учения 
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
В лесах Бурятии потерялись восемь человек
Общество, 29.09.2022
Полицейские напоминают правила безопасного нахождения в лесу
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Роспотребнадзор Бурятии советует выбирать тыкву восковым налётом
Общество, 29.09.2022
Специалисты рассказали об этом полезном овоще 
Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом
Ушканьи острова стали вторыми по популярности среди туристов этим летом
Общество, 29.09.2022
За нерпами в естественной среде обитания понаблюдали почти пять тысяч туристов 
В Улан-Удэ благоустроили ещё один двор
В Улан-Удэ благоустроили ещё один двор
Общество, 29.09.2022
Работы проводились по наказам избирателей депутатов горсовета 
Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ
Ярмарка «Золотая осень» пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 29.09.2022
Ярмарка развернётся на четырёх площадках
В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать
В Бурятии сняли на видео лебедей, готовящихся мигрировать
Общество, 29.09.2022
Взрослые особи обучают свой выводок перед перелётом
В Улан-Удэ начали работать первые большие автобусы «Волгабас»
В Улан-Удэ начали работать первые большие автобусы «Волгабас»
Общество, 29.09.2022
Большие автобусы пока работают на шести маршрутах
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Жители Бурятии получают фейковые смс о частичной мобилизации
Общество, 29.09.2022
«Водоканал» официально опроверг свою причастность к провокационным смс
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Жителей Бурятии просят сообщать о росте цен на обмундирование
Общество, 29.09.2022
Завышение цен намерена пресекать антимонопольная служба
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Октябрь в Бурятии начнётся с резкого похолодания
Общество, 29.09.2022
Прогнозируются снег, ветер и морозы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^