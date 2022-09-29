На опасном переезде вводят меры для принудительного снижения скорости автомобилей
На железнодорожном переезде, расположенном в посёлке Челутай Заиграевского района Бурятии, после двух последних ДТП будут приняты дополнительные меры безопасности.
Решено установить систему видеофиксации нарушений ПДД, а также искусственные неровности для принудительного снижения скорости автомобилей перед переездом.
- Данный переезд был выбран неслучайно, только за прошедшую неделю здесь произошло два ДТП. Основными причинами инцидентов стали невнимательность водителей и очевидное пренебрежение правилами дорожного движения. По счастливой случайности оба ДТП обошлись без погибших, - сообщили в минтрансе Бурятии.
Ежесуточно железнодорожный переезд в посёлке Челутай пересекает порядка 300 автомобилей. С 2016 года на нём произошло пять ДТП, в том числе одно – со смертельным исходом. Все аварии произошли по вине водителей транспортных средств.
Как сообщал «Байкал-Daily», одна из последний аварий на железнодорожном переезде в Челутае случилась 24 сентября. Водитель Mitsubishi Delica врезался в поезд. По предварительным данным, автомобилист был пьян.
ДТП со смертельным исходом произошло в мае 2019 года. Погиб 29-летний водитель легковушки, который нарушил правила проезда регулируемого железнодорожного переезда и попал под грузовой поезд.
В Бурятии после двух ДТП на ж/д переезде установят видеонаблюдение
Общество, Фото:
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