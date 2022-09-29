29 сентября

28 сентября

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Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку

Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Общество, 
На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными

28 сентября в столице Бурятии с аншлагом прошёл концерт российского певца Димы Билана. Во время выступления артист подарил преданной фанатке цепочку, которую снял со своей шеи.

Девушка уже много лет следит за творчеством певца, о чём смогла рассказать ему, стоя у сцены. Трогательное видео этого момента опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».

- 16 лет наблюдает за мной. Ого, спасибо большое, - сказал артист и снял с шеи цепочку с пожеланием: «На удачу!».

Зал взорвался аплодисментами.

На своей странице в соцсети музыкант рассказал о другом случае, который произошёл во время этого гастрольного тура. В Улан-Удэ он приехал поездом из Иркутска в 5:50. На перроне было много военнослужащих, которые тронули его сердце.

- На перроне снова были солдаты! Нашим большим коллективом мы разгружали аппаратуру, а они загружали рюкзаки и сумки цвета хаки! Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное - «с Богом!». Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчётливо видна в эти особенные дни! Я про себя подумал - а ведь вот они родные люди и лица! Какой-то особенный необъяснимый ореол был вокруг. Люди на перроне как бы мысленно и взглядами все говорили, но без слов, глазами! – написал Дима Билан.

Затем солдаты подошли к артисту и попросили сфотографироваться. Билан любезно согласился. Кроме того, они пообщались и пообещали друг другу обязательно встретиться ещё раз.

- Не секрет, что музыка имеет заряд и всегда помогала людям, и лично мне справляться с разными состояниями и чувствами, а их спектр был за всю мою жизнь максимальным, насколько возможно в моей профессии! Концерты и концертные встречи проходят, как натянутая струна, чувствуем друг друга с полувзгляда - это чувство невероятное, какое-то новое, ни на что не похожее… - признался Дима Билан.

В завершении длинного поста артист признался в любви к своим зрителям и сообщил, что не будет отменять концерты: «Оставить вам без этой энергии, которая строить и жить помогает?!». Часть прибыли с этого гастрольного тура он пообещал перечислить в детские дома, школам и нуждающимся.


концерт музыканты

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