Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку

На вокзале Улан-Удэ знаменитый артист также пообщался с уезжающими военными
28 сентября в столице Бурятии с аншлагом прошёл концерт российского певца Димы Билана. Во время выступления артист подарил преданной фанатке цепочку, которую снял со своей шеи.
Девушка уже много лет следит за творчеством певца, о чём смогла рассказать ему, стоя у сцены. Трогательное видео этого момента опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
- 16 лет наблюдает за мной. Ого, спасибо большое, - сказал артист и снял с шеи цепочку с пожеланием: «На удачу!».
Зал взорвался аплодисментами.
На своей странице в соцсети музыкант рассказал о другом случае, который произошёл во время этого гастрольного тура. В Улан-Удэ он приехал поездом из Иркутска в 5:50. На перроне было много военнослужащих, которые тронули его сердце.
- На перроне снова были солдаты! Нашим большим коллективом мы разгружали аппаратуру, а они загружали рюкзаки и сумки цвета хаки! Я стоял и смотрел, пытаясь поймать взгляд, чтобы сказать заветное - «с Богом!». Какая-то особая энергия была вокруг ребят, либо была всегда, либо стала отчётливо видна в эти особенные дни! Я про себя подумал - а ведь вот они родные люди и лица! Какой-то особенный необъяснимый ореол был вокруг. Люди на перроне как бы мысленно и взглядами все говорили, но без слов, глазами! – написал Дима Билан.
Затем солдаты подошли к артисту и попросили сфотографироваться. Билан любезно согласился. Кроме того, они пообщались и пообещали друг другу обязательно встретиться ещё раз.
- Не секрет, что музыка имеет заряд и всегда помогала людям, и лично мне справляться с разными состояниями и чувствами, а их спектр был за всю мою жизнь максимальным, насколько возможно в моей профессии! Концерты и концертные встречи проходят, как натянутая струна, чувствуем друг друга с полувзгляда - это чувство невероятное, какое-то новое, ни на что не похожее… - признался Дима Билан.
В завершении длинного поста артист признался в любви к своим зрителям и сообщил, что не будет отменять концерты: «Оставить вам без этой энергии, которая строить и жить помогает?!». Часть прибыли с этого гастрольного тура он пообещал перечислить в детские дома, школам и нуждающимся.
Дима Билан подарил улан-удэнке «на удачу» свою цепочку
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства
«Я думала, таких машин уже давно нет», - поделилась местная жительница
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
«Городское лесничество» даже организовывает специальные выезды
Для остальных оформление загранпаспортов будет проходить в обычном порядке
Отключение произошло в Октябрьском районе
Ловля разрешена на определённых рыболовных участках
Женщины заслужили отдых за активное участие в жизни учреждения
Ожидается ветер до 17 м/с
В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов
В исправительном учреждении прошёл конкурс плакатов и рисунков
Пара зарегистрировалась в День осеннего равноденствия
Выходить на лёд необходимо с защитной маской
Сыренжит Дашинимаевне вручили сертификат на единовременную денежную выплату
Специалисты проверят, как собственники участков содержат свои прилегающие территории