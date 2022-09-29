В Бурятии границы донорства расширяют «культурным кодом»

Республика вошла в число восьми регионов всероссийского проекта по развитию донорства



В Бурятии количество добровольных доноров растёт с каждым годом. За последние восемь месяцев более шести тысяч человек поделились кровью и её компонентами. При этом в Бурятии, в отличие от крупных регионов, на 100% безвозмездное донорство.



- За восемь месяцев количество доноров составило 6525 человек. Это на 4,2% больше, чем в прошлом году. В 2021 году мы увеличили количество доноров на 25% по сравнению с 2020 годом. Первичных доноров у нас стало меньше, но эти люди пришли в начале 2022 года. В Бурятии 100% безвозмездное донорство – это означает, что наши люди приходят, помогают больным, которые находятся у нас на стационарном лечении. Беда республики – это неукомплектованность кадрами. Средний медперсонал составляет – 61%. Медицинский персонал и врачи составляют – 43%, - сообщила главный врач станции переливания крови Марина Бутуханова.



Минздрав Бурятии привлекает активно организации к сдаче донорской крови, многие из добровольцев в итоге становятся постоянными донорами. Так, бурятские артисты, спортсмены, депутаты, бизнесмены и сотрудники правоохранительных органов активно участвуют в акциях по сбору донорской крови.



В этом году Бурятия включилась в соцпроект «#ДонорствоКровиРоссии: культурный код. Расширяя границы донорства», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, службы крови и координационного совета по донорству крови при Общественной палате РФ. В проекте участвуют всего восемь регионов. Помимо Бурятии, это Крым, Краснодарский край, Республика Алтай, Хабаровский край, Свердловская область, Приморский край и Якутия.



- Наша республика вошла в эту акцию в числе восьми регионов. В период пандемии число наших доноров в Бурятии выросло на 25%. По итогам восьми месяцев – рост на 4,2%. Это результат большой работы всех неравнодушных людей. Наши земляки приходят в медучреждения и помогают людям. У нас низкая укомплектованность медицинскими кадрами, но несмотря на это, служба крови Бурятии развивается, - отметила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова на выездном совещании по всероссийскому соцпроекту.



Всероссийский проект призван напомнить жителям в различных креативных формах, что донорская кровь и её компоненты требуются постоянно. Проводится уникальная акция «Культурный код донора», когда объединяются культурные события и развитие донорского движения.



Мероприятия уже проводились в сотрудничестве с министерством культуры Бурятии, УФСИН, горсоветом депутатов, студентами ВСГАКИ, Национальным музеем, отделением «Российские студенческие отряды», местной организацией «Российский союз молодёжи», Молодёжкой ОНФ, организацией «Ветераны уголовно-исполнительной системы Бурятии» и до. Во время различных акций участники пополняли региональный банк крови.



- Уверены, что Республика Бурятия обязательно внесёт свой вклад в копилку успешных региональных практик по объединению темы донорства и культуры, который будет сформирован по итогам проведения акции «#КультураДонорству», будет участвовать в конкурсных номинациях, – отметила директор некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения» Елена Стефанюк.



Доноров также поощряют сувенирной продукцией с изображением местных достопримечательностей.



27 и 28 сентября в Бурятии прошли выездные мероприятия, направленные на изучение эффективных региональных практик антикризисного управления донорством крови. Специалисты учреждений службы крови обменивались опытом работы в условиях санкций, а также обсуждали вопросы минимизации необязательных переливаний и обеспечения безопасного и надлежащего использования крови в Дальневосточном федеральном округе.



Специалисты также отмечают, что сейчас одна из главных целей – развитие регистра доноров костного мозга.

