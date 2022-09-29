Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям
28 сентября в столице Бурятии состоялась торжественная церемония чествования победителей конкурса на соискание республиканских стипендий. Обладателями стипендий стали 10 аспирантов, 18 студентов вузов и четыре студента ссузов, а также два студента СПО.
Молодые исследователи подавали заявки на участие по 12 научным направлениям, сообщили в пресс-службе минобрнауки Бурятии.
Как выяснил «Байкал-Daily», именная стипендия выплачивается дополнительно к академической в течение учебного года из средств республиканского бюджета. Для аспирантов размер выплаты составляет чуть более 1800 рублей, для студентов вузов – чуть более 1500 рублей в месяц.
- О науке я задумался ещё в лицее, когда заканчивал 11 класс. Уже получив образование в университете, пришёл к тому, что мне нравится преподавать, поэтому поступил в аспирантуру и начал заниматься научной деятельностью, - поделился аспирант второго курса по направлению «Физика» Института физического материаловедения СО РАН Андрей Лупсанов.
Комиссия по республиканским стипендиям оценивала конкурсантов по оценкам за экзамены, предоставленным грамотам и дипломам, а также научным публикациям.
- Мне очень приятно, что я стала участником конкурса и победила. Радостно видеть, что сегодня в зале было много талантливых ребят. Ведь молодые учёные – это будущее нашей страны, - рассказала аспирант второго года обучения по направлению «Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения» Геологического института СО РАН Татьяна Сажина.
В Бурятии 10 аспирантов и 24 студента получили республиканские стипендии
Общество, Фото:
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