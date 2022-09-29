Улан-удэнцев зовут на сбор валежника





- Уточняем, выезд производится на своих автомобилях, погрузка проводится самостоятельно, с собой взять пилы и прочий инвентарь, - сообщили работники лесничества.



Более подробную информацию можно получить по телефону 46-76-83.



Отметим, улан-удэнцы могут также самостоятельно заготавливать валежник, никаких разрешительных документов для этого не требуется.



Валежником считаются деревья, лежащие только на земле. Валка с корня запрещена и предусматривает административную и уголовную ответственность.





В связи со снятием особого противопожарного периода МБУ «Городское лесничество» возобновляет организованные выезды по сбору валежника в улан-удэнских лесах.Выезды будут проводиться по субботам в 10:00, с 1 октября с территории МБУ «Городское лесничество» (Верхняя Березовка, ул. Ипподром, д.3 ).