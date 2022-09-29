Отключение произошло в Октябрьском районе
В Улан-Удэ 29 сентября состоялось плановое отключение электроэнергии. Причина – замена опор.
По текущим данным отключение пройдёт по следующим адресам: ул. Автодорожная 1-14, ул. Авиамоторная 1-2, ул. Вандышева 22-80, ул. Весенняя 2-16, ул. Ветеранская 1-38, ул. Прилесная 1-15, ул. Весёлая 2-12, ул. Тургенева 1-33, ул. Жатская 1-25, ул. Свободная 1-9, ул. Сказочная 1-16, ул. Каскадная 2-16, ул. Витимская 1-42, ул. Зеркальная 26-40, ул. Отрадная 4-9.
Электричества не будет с 9:00 до 17:00.
Часть Улан-Удэ на полдня осталась без электричества
Общество, Фото:
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