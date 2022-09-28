Поступило более 10 тысяч звонков
Для ответов на вопросы по частичной мобилизации в Бурятии с 22 сентября функционирует горячая линия. За это время на единый федеральный номер 122 от жителей республики поступило более 10 тысяч звонков. В среднем за сутки специалисты принимают 1260 обращений, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Количество операторов увеличено с 10 до 19 человек, они отвечают на вопросы в круглосуточном режиме. Сейчас наблюдается значительное уменьшение поступающих звонков - с 4600 до 1000 в сутки. Несмотря на это, количество специалистов, задействованных на горячей линии 122, будет ещё увеличено.
Операторы собирают и фиксируют наиболее часто задаваемые вопросы граждан. Обращения по неправомерному набору в рамках частичной мобилизации студентов, обучающихся очно, а также многодетных отцов, воспитывающих 4 и более детей, решаются в оперативном режиме.
Самые часто задаваемые вопросы:
- Правомерна ли отправка для участия в СВО мобилизованных граждан старше 45 лет в звании рядовой?
- В каких случаях выдается бронь?
- Не получил повестку, какие мои действия?
- Какие выплаты и льготы положены мобилизованным и членам их семей?
Жители Бурятии активно звонят на горячую линию по частичной мобилизации
Общество, Фото:
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