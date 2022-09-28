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Бурдрам: Бессмертный Батожабай снова в строю

Бурдрам: Бессмертный Батожабай снова в строю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьера состоится в конце сентября

Постановку спектакля «Ууган хубуун» (16+) по пьесе Александра Вампилова «Старший сын» Бурдрам осуществил по бурятскому переводу Даширабдана Батожабайя.

Как рассказывает худрук театра Саян Жамбалов, машинописный текст перевода, который сделал писатель, будучи завлитом Бурдрама, предоставила его дочь Сэсэгма Даширабдановна Батожабай.

- Певучий язык перевода, в своё время осуществлённый Даширабданом Батожабаем, делает спектакль по-настоящему бурятской историей о любви, - считает режиссёр-постановщик пьесы Саян Жамбалов.

29, 30 сентября и 9 октября на Новой сцене театра «Тайзан59» Бурятского театра драмы состоится премьера спектакля «Ууган хубуун».

- Можно сказать, что боевой офицер Даширабдана Батожабай вновь в строю! Накануне премьеры в свет вышел пятитомник произведений бурятского классика, куда также вошёл переводной бурятский текст пьесы «Старший сын». Одним из первых в подарок от дочери писателя многотомник получил родной для Батожабая коллектив театра. Издание достойно венчает юбилейные мероприятия к 100-летию писателя, который в прошлом году широко отмечала вся Бурятия, - сообщили в пресс-службе Бурдрама.

спектакль театр бурятской драмы

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