Дедушка теперь «смотрит» в другую сторону
В Улан-Удэ вернули на место отреставрированный памятник пенсионеру. Теперь дедушка сидит лицом к Гостиным рядам, а раньше «смотрел» на дорогу.
В начале сентября горожане «потеряли» бронзового дедушку. В комитете городского хозяйства пояснили, что памятник забрали для реставрации.
- Комбинатом по благоустройству были привлечены специалисты для приведения памятника пенсионера в нормативное состояние. Были выполнены работы по помывке и очистке. На сегодняшний день памятник установлен на место, - пояснили в мэрии.
Памятник пожилому человеку на Гостиных рядах появился в 2007 году. Автором интересной скульптурной композиции является известный бурятский скульптор Александр Миронов.
Сейчас территорию у Гостиных рядов реконструируют. Здесь установили новые скамейки, светильники, появилась новая тротуарная плитка, разноцветная подсветка деревьев и даже детская площадка с батутами.
В Улан-Удэ бронзового дедушку вернули после помывки
Общество, Фото:
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