В Улан-Удэ прошёл «Шагающий автобус»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акцию провели сотрудники ГИБДД и ВАИ



В столице Бурятии провели профилактическое мероприятие «Шагающий автобус». Мероприятие организовали ГИБДД и ВАИ для учащихся школ №5 и №24. Школьникам, живущим в Сосновом Бору и Звёздном, напомнили о безопасном пути в школу.



Дети поделились своими знаниями с автоинспекторами и повторили ПДД. После этого школьники в сопровождении сотрудников ГИБДД и ВАИ отправились в пешеходную прогулку, во время которой закрепляли свои знания о соблюдении ПДД на практике.



По маршруту школьники следили за движением транспорта, повторяли значение дорожных знаков, обсудили существующие «дорожные ловушки» и то, как избежать аварийных ситуаций на дороге.



После прогулки акция продолжилась в школе №24, где школьники старшего возраста напомнили про меры безопасности при управлении двухколёсной техникой. Детям напомнили, что до 14 лет езда на велосипеде по дороге запрещена.





