Акцию провели сотрудники ГИБДД и ВАИ
В столице Бурятии провели профилактическое мероприятие «Шагающий автобус». Мероприятие организовали ГИБДД и ВАИ для учащихся школ №5 и №24. Школьникам, живущим в Сосновом Бору и Звёздном, напомнили о безопасном пути в школу.
Дети поделились своими знаниями с автоинспекторами и повторили ПДД. После этого школьники в сопровождении сотрудников ГИБДД и ВАИ отправились в пешеходную прогулку, во время которой закрепляли свои знания о соблюдении ПДД на практике.
По маршруту школьники следили за движением транспорта, повторяли значение дорожных знаков, обсудили существующие «дорожные ловушки» и то, как избежать аварийных ситуаций на дороге.
После прогулки акция продолжилась в школе №24, где школьники старшего возраста напомнили про меры безопасности при управлении двухколёсной техникой. Детям напомнили, что до 14 лет езда на велосипеде по дороге запрещена.
В Улан-Удэ прошёл «Шагающий автобус»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Премьера состоится в конце сентября
Дедушка теперь «смотрит» в другую сторону
Акцию провели сотрудники ГИБДД и ВАИ
Памятник появился в парке Победы
Отцовство установили более 350 раз
Мобилизованных проводили на «Дивизке»
Съезд организован Российским обществом хирургов
До того, как в сквере разгромили светильники в сквере, местные жители жаловались на них
Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву
Машина едва не наехала на оборванные провода под напряжением
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
Продукты отправили обратно в Монголию
Такая картина свойственна для этого времени года
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
В больницах получают лечение 130 заражённых