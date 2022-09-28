Читинцы смогут кататься на коньках с 1 октября

Выходить на лёд необходимо с защитной маской



В Чите с 1 октября можно покататься на коньках каждую субботу и воскресенье в ледовом дворце.



- Для посетителей у нас работает гардероб и кафе. Кроме того, вы можете воспользоваться услугами по прокату и заточке коньков, - отметили организаторы.



Массовые катания будут проходить в три сеанса, первый из которых стартует в 13:00.



Для профилактики коронавирусной и иных вирусных инфекций, проведение массовых катаний проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с наличием средств индивидуальной защиты, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.

