В районе Бурятии зарегистрировали 50-й брак

Пара зарегистрировалась в День осеннего равноденствия



23 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии был зарегистрирован 50-й юбилейный брак. Свои судьбы и сердца решили соединить Денис и Олеся.



- День осеннего равноденствия символизирует начало нового жизненного цикла, его традиции уходят корнями к глубокой древности. В те далёкие времена, славяне после сбора урожая устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гуляния, - сообщили в республиканском ЗАГСе.



Молодой семье пожелали любви и семейного благополучия.

