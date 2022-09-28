Пара зарегистрировалась в День осеннего равноденствия
23 сентября в Мухоршибирском районе Бурятии был зарегистрирован 50-й юбилейный брак. Свои судьбы и сердца решили соединить Денис и Олеся.
- День осеннего равноденствия символизирует начало нового жизненного цикла, его традиции уходят корнями к глубокой древности. В те далёкие времена, славяне после сбора урожая устраивали смотрины, свадьбы и праздничные гуляния, - сообщили в республиканском ЗАГСе.
Молодой семье пожелали любви и семейного благополучия.
В районе Бурятии зарегистрировали 50-й брак
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