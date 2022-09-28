Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву
В Бурятии стартовал всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс инициирован общественным советом при МВД России. Он приурочен в этом году к 60-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе министерства внутренних дел.
Работы будут приниматься в трёх категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.
В состав жюри войдут члены общественных советов при территориальных органах МВД Бурятии.
Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву.
Заявки на конкурс вместе с рисунками принимаются до 2 ноября по адресу: Улан-Удэ, улица Димитрова 2а, корпус 2, отдел информации и общественных связей МВД по Республике Бурятия.
Заявка на участие должна содержать: название работы, фамилию, имя и возраст автора, место жительства, контактные данные.
Работы принимаются в срок до 20 октября.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции»
Общество, Фото:
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