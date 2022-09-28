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В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции»

В Бурятии стартовал конкурс рисунков «Мои родители работают в полиции»
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву

В Бурятии стартовал всероссийский конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции». Конкурс инициирован общественным советом при МВД России. Он приурочен в этом году к 60-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе министерства внутренних дел.

Работы будут приниматься в трёх категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.

В состав жюри войдут члены общественных советов при территориальных органах МВД Бурятии.

Три лучших рисунка отправятся на финальный этап конкурса в Москву.

Заявки на конкурс вместе с рисунками принимаются до 2 ноября по адресу: Улан-Удэ, улица Димитрова 2а, корпус 2, отдел информации и общественных связей МВД по Республике Бурятия.

Заявка на участие должна содержать: название работы, фамилию, имя и возраст автора, место жительства, контактные данные.

Работы принимаются в срок до 20 октября.


Возрастное ограничение 6+ 
конкурс полиция

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