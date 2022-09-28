В Бурятии росгвардеец спас мать с детьми от удара током





В управление Росгвардии по Бурятии поступило обращение от жительницы Кяхты Натальи. Девушка написала, что в сентябре сотрудник отделения вневедомственной охраны по Кяхтинскому району Максим Филиппов остановил её автомобиль, предотвратив наезд на оборванные провода под напряжением.«Если бы не его действия, то, я думаю, могли бы быть тяжкие последствия для меня и моих детей, так как при проезде они [провода] бы однозначно соприкоснулись с корпусом моей машины», - пишет Наталья.В тот день старший группы задержания прапорщик полиции Максим Филиппов пошёл за ребёнком в школу. День был дождливый, дул сильный ветер. Максим увидел, как порывом ветра оборвало провода линии электропередачи, и они упали на проезжую часть и тротуар.Вместе с работником ЖЭК и живущим рядом мужчиной они стали предупреждать проходящих людей об опасности. Прапорщик Филиппов на проезжей части дороги жестами показывал водителям объезжать опасный участок.Просьбу Натальи о поощрении росгвардейца Максима Филиппова за оказанную помощь командование территориального правления Росгвардии пообещало удовлетворить.Отметим, в августе в социальных сетях также распространяли пост со словами благодарности в адрес Максима Филиппова, который помогал кяхтинцам во время сильной непогоды. Вместе с напарником они подвезли девушку с коляской с маленьким ребёнком и вытащили застрявшую машину с дедушкой за рулём.