В Бурятии отмечается умеренный рост заболеваемости ОРВИ

Такая картина свойственна для этого времени года



За минувшую неделю, с 19 по 25 сентября, в Бурятии зарегистрирован умеренный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора пояснили, что показатель характерный для этого времени года.



- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии: риновирусы, парагриппа, аденовирусы, - отметили в управлении Роспотребнадзора.



В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 163 тысячи человек, что составляет 16,5% от численности населения республики.

