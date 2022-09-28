Такая картина свойственна для этого времени года
За минувшую неделю, с 19 по 25 сентября, в Бурятии зарегистрирован умеренный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). В пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора пояснили, что показатель характерный для этого времени года.
- Заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии: риновирусы, парагриппа, аденовирусы, - отметили в управлении Роспотребнадзора.
В республике продолжается прививочная кампания против гриппа. На текущий период привито 163 тысячи человек, что составляет 16,5% от численности населения республики.
В Бурятии отмечается умеренный рост заболеваемости ОРВИ
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