Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и помощник военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона посетили воинскую часть на станции Дивизионная.
В ходе приёма было принято 69 человек.
- Большая часть обращений и жалоб касались вопроса организации прохождения военно-врачебной комиссии. Данная проблема была озвучена руководству 36 Армии. На сегодняшний день получен устный ответ, что врачи начнут осмотр мобилизованных граждан в воинских частях и по необходимости будут направлять на военно- врачебную комиссию, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.
Также в ходе приёма принято четыре заявления по вопросу незаконности призыва на военную службу по различным основаниям. Все заявления направлены врио военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона для проверки.
Юлия Жамбалова также посетила столовую, ознакомилась с недельным меню. Жалоб на питание от мобилизованных не поступало.
- Спальные корпуса оборудованы кроватями, прикроватными тумбами. По словам мобилизованных граждан, спальных мест хватает, только есть один нюанс, на сегодняшний день всех прибывающих распределяют по подразделениям и направляют по казармам. Но, как правило, ребята желают жить со своими земляками, и не всегда в казарме находится спальное место, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.
В ближайшее время Юлия Жамбалова планирует выехать в воинскую часть в Кяхте.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее городские власти увеличили число автобусов на 100-м маршруте, который идёт на «Дивизку». С просьбой об этом обратились родственники мужчин, попавших под частичную мобилизацию.
Бурятский омбудсмен получила жалобы от мобилизованных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
Продукты отправили обратно в Монголию
Такая картина свойственна для этого времени года
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
В больницах получают лечение 130 заражённых
Водителей просят не гонять на дорогах и не пугать косуль
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина ранее уже нарушал закон
В Улан-Удэ днём всего лишь до +9 градусов
У осуждённого была задолженность по исполнительному производству
Территории пунктов хранения лесоматериалов оказались захламлены
На фестиваль съехались матера из разных регионов страны
Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ
Из Бурятии выставка отправится в Тыву
Всего с начала года зарегистрировано 546 групп