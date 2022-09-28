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Бурятский омбудсмен получила жалобы от мобилизованных

Бурятский омбудсмен получила жалобы от мобилизованных
Общество,  Фото:аппарат омбудсмена Бурятии
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и помощник военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона посетили воинскую часть на станции Дивизионная.

В ходе приёма было принято 69 человек.

- Большая часть обращений и жалоб касались вопроса организации прохождения военно-врачебной комиссии. Данная проблема была озвучена руководству 36 Армии. На сегодняшний день получен устный ответ, что врачи начнут осмотр мобилизованных граждан в воинских частях и по необходимости будут направлять на военно- врачебную комиссию, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.

Также в ходе приёма принято четыре заявления по вопросу незаконности призыва на военную службу по различным основаниям. Все заявления направлены врио военного прокурора Улан-Удэнского гарнизона для проверки.

Юлия Жамбалова также посетила столовую, ознакомилась с недельным меню. Жалоб на питание от мобилизованных не поступало.

- Спальные корпуса оборудованы кроватями, прикроватными тумбами. По словам мобилизованных граждан, спальных мест хватает, только есть один нюанс, на сегодняшний день всех прибывающих распределяют по подразделениям и направляют по казармам. Но, как правило, ребята желают жить со своими земляками, и не всегда в казарме находится спальное место, - рассказали в аппарате бурятского омбудсмена.

В ближайшее время Юлия Жамбалова планирует выехать в воинскую часть в Кяхте.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее городские власти увеличили число автобусов на 100-м маршруте, который идёт на «Дивизку». С просьбой об этом обратились родственники мужчин, попавших под частичную мобилизацию. 
частичная мобилизация уполномоченный по правам человека

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