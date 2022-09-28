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Турнир памяти Алдара Цыденжапова в Забайкалье собрал 250 юных борцов

Турнир памяти Алдара Цыденжапова в Забайкалье собрал 250 юных борцов
Общество,  Фото:Пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В соревнованиях участвовали спортсмены из разных регионов

В посёлке Агинское Забайкальского края прошёл первый региональный турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006 года рождения и младше памяти Героя России Алдара Цыденжапова, посвящённый Дню памяти забайкальцев, погибших при исполнении воинского и служебного долга, и 85-летию со дня образования Агинского Бурятского округа.

В соревнованиях приняли участие 250 юных борцов из Агинского Бурятского округа, Забайкальского края, Бурятии, Хакасии, Иркутской области.

- В Агинском Бурятском округе проводятся именные турниры, посвящённые памяти Героев, которые совершили подвиг во имя Отечества. Сегодня мы становимся свидетелями проведения первого турнира памяти нашего Алдара Цыденжапова. Выражаю благодарность всем участникам, тренерам, которые нашли возможность приехать на данные соревнования. Надеюсь, что турнир станет хорошей школой для наших юношей, девушек, даст путёвку в большой мир спорта. Алдаром гордится не только наша агинская земля, гордится вся этническая Бурятия. Именно такие люди в трудные минуты становятся Героями, не только выполняют свой воинский долг, но и спасают жизни людей,- подчеркнул сенатор РФ от Забайкальского края Баир Жамсуев.


24 сентября 2010 года геройски погиб 19-летний матрос Тихоокеанского флота, выпускник Агинской средней школы №1 Алдар Цыденжапов, который во время пожара ценой собственной жизни спас боевой эсминец «Быстрый» и весь экипаж в 300 человек.

- Мы, родители и близкие, очень рады, что открывается региональный турнир памяти Алдара. Молодёжи и спортсменам ярких схваток, пусть победит сильнейший,- сказал отец Героя РФ Батор Цыденжапов.

Торжественное открытие турнира украсили своими патриотическими песнями артисты Дома офицеров Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 
Забайкальский край соревнования борьба

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