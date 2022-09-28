В больницах получают лечение 130 заражённых
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Бурятии увеличилось за сутки на 86 против 69 днём ранее.
Показатель ежесуточного прироста постепенно снижается. Так, в конце прошлой недели он составлял 141, 172, 164, 118 и т.д.
Всего в Бурятии с начала пандемии выявили 150 705 случаев заражения. Из них 46% (69 243) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 3070 больных коронавирусом. За прошедшие сутки скончался один пожилой пациент.
Количество случаев выздоровления составляет 146 244 человек.
Сегодня в стационарах получают лечение 130 пациентов. За предыдущие сутки госпитализировано 16 человек.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится ещё 1261 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 26 сентября в республике смягчили масочный режим. Теперь ношение масок носит рекомендательный характер.
За сутки коронавирус в Бурятии выявили у 86 человек
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Близкие познакомились с условиями быта осуждённых
Продукты отправили обратно в Монголию
Такая картина свойственна для этого времени года
Уполномоченный по правам человека Юлия Жамбалова посетила воинскую часть на «Дивизке»
В больницах получают лечение 130 заражённых
Водителей просят не гонять на дорогах и не пугать косуль
В дело вмешалась прокуратура
Мужчина ранее уже нарушал закон
В Улан-Удэ днём всего лишь до +9 градусов
У осуждённого была задолженность по исполнительному производству
Территории пунктов хранения лесоматериалов оказались захламлены
На фестиваль съехались матера из разных регионов страны
Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ
Из Бурятии выставка отправится в Тыву
Всего с начала года зарегистрировано 546 групп