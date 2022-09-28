В Бурятии сняли на видео бегающего по трассе самца косули







- Косуля сейчас в периоде гона, находится в поиске самки. Может выбежать на дорогу, где ослепляется светом фар, - пояснили специалисты.



В таком случае нужно соблюдать скоростной режим. Увидев косулю, не нужно пугать животное фарами или громкими звуками сигнала авто. Животное, как правило, само быстро убежит в лес.



Ранее Бурприроднадзор отправил в «Бурятрегионавтодор» запрос об установке дорожных знаков «Дикие животные» на автомобильных дорогах республики. В итоге в 2021 году на дорогах в Закаменском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском, Курумканском, Джидинском районах установили дорожные знаки.



На отдельных участках трасс Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск, Улан-Удэ – Николаевский – Подлопатки – Окино Ключи знаки появятся до 15 октября.



Жителей Бурятии просят соблюдать скоростной режим на дорогах и проявлять бдительность за рулём. «Так мы сможем сохранить животный мир Бурятии», - поясняют госинспекторы.





На автотрассе в 12 км до Закаменска в Бурятии бегал гуран (самец косули сибирской). Его запечатлел госинспектор Владимир Пикалов. Видео поделился Бурприроднадзор.