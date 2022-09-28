В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, бывший федеральный гражданский служащий управления федеральной службы судебных приставов по республике после увольнения был трудоустроен в одно из дошкольных образовательных учреждений села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.
В нарушение закона о противодействии коррупции учреждением уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю в десятидневный срок направлено не было.
В отношении работодателя возбуждено административное дело за привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением закона.
Виновному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии экс-госслужащего с нарушением приняли на работу в детсад
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