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В Бурятии экс-госслужащего с нарушением приняли на работу в детсад

В Бурятии экс-госслужащего с нарушением приняли на работу в детсад
Общество,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, бывший федеральный гражданский служащий управления федеральной службы судебных приставов по республике после увольнения был трудоустроен в одно из дошкольных образовательных учреждений села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии.

В нарушение закона о противодействии коррупции учреждением уведомление о заключении трудового договора прежнему работодателю в десятидневный срок направлено не было.

В отношении работодателя возбуждено административное дело за привлечение работодателем к трудовой деятельности бывшего государственного служащего с нарушением закона.

Виновному лицу назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
прокуратура

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