Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчина ранее уже нарушал закон



Житель посёлка Майский Курумканского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



Ранее мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде. В июне 2022 в период отбывания наказания он вновь сел за управление автомобилем пьяным. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.



- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён правом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор суда вступил в законную силу.

