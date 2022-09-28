Мужчина ранее уже нарушал закон
Житель посёлка Майский Курумканского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мужчина был осуждён за езду в нетрезвом виде. В июне 2022 в период отбывания наказания он вновь сел за управление автомобилем пьяным. Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД.
- Суд по совокупности приговоров назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишён правом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 4 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор суда вступил в законную силу.
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
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