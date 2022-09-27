По Бурятии путешествуют четыре зарегистрированные тургруппы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Всего с начала года зарегистрировано 546 групп



27 сентября 1979 года был учреждён всемирный день туризма. Этот праздник призван привлечь внимание к личной безопасности в путешествиях и развитию связей между народами разных стран.



На сегодня на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии находятся четыре тургруппы в количестве 47 человек, всего с начала года зарегистрировано 546 групп, общей численностью 4248 человек.



Во всемирный день туризма в пресс-службе ведомства напомнили гостям и жителям основные правила безопасности при выходе на маршрут:



1) Зарегистрировать свой поход на сайте МЧС России, не менее чем за 10 дней! Пройти регистрацию можно по ссылке https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups , или по 8 (3012) 373 827;

2) Подберите снаряжение в зависимости от маршрута и погодных условий. Помните, что хорошо подготовленная экипировка – залог безопасности;

3) Учитывайте сложность и особенности маршрута, (ознакомьтесь с потенциальными опасностями, которые могут возникнуть в пути);

4) Возьмите с собой аптечку, продовольствие и средства связи;

5) Перед выходом посмотрите прогноз погоды.



- Берегите себя и своих близких! – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

