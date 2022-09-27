Улан-Удэ примет передвижную выставку «Восток-арт»

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В Улан-Удэ пройдёт межрегиональная передвижная художественная выставка «Восток-арт». В ней примут участие художники, графики, скульпторы и мастера декоративно-прикладного искусства Калмыкии.Произведения современного изобразительного искусства, отобранные для экспозиции, будут продвигаться на восток – из города Элисты (Калмыкия) - в Улан-Удэ (Бурятия), из Улан-Удэ – в Кызыл (Тыва). В трёх национальных музеях будут представлены работы известных мастеров изобразительного искусства Республики Калмыкия, заслуженных художников России и Калмыкии, действительных и почётных членов Российской академии художеств, молодых авторов.Выставочный проект нацелен на объединение и демонстрацию культурных достижений мастеров изобразительного искусства трёх регионов России – республик Калмыкия, Бурятия, Тыва – через организацию и проведение межрегиональной художественной выставки «Восток-арт». Проект направлен на поддержку профессионального художественного творчества, популяризацию изобразительного искусства, привлечение внимания российской общественности к современному состоянию культуры и изобразительного искусства. Реализация проекта позволит укрепить межрегиональные связи с родственными народами, расширить сеть межмузейного сотрудничества, увеличить поток посетителей.Первая выставка этого проекта стартовала 20 июля в Национальном музее Калмыкии имени Пальмова, 7 октября торжественное мероприятие состоится в Национальном музее Бурятии, 11 ноября церемония открытия выставки пройдёт в Национальном музее имени Алдан-Маадыр Республики Тыва, сообщает пресс-служба музея.