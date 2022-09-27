В Прибайкальском нацпарке на видео сняли семейство рысей







- Увидеть такое вживую можно крайне редко, - отмечают научные сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». – Рысь сторонится человека, она очень осторожный и чуткий хищник. На видео семейство демонстрирует типичное поведение этих диких кошек, которые при обходе своего участка редко пропускают любые возвышенности: они стремятся взобраться на каждую из них и осмотреть «владения».



Котятам предстоит провести с родителями всю зиму и перенять у них навыки охоты. Брачные игры у рысей начинаются в марте; к этому весеннему месяцу подросшие детёныши должны стать самостоятельными и занять свою территорию. Окончательно взрослыми и половозрелыми самки становятся ближе к двум годам, самцы – почти к трём. Живут рыси в среднем 15-20 лет.





Семейство рысей отметилось на кадрах фотоловушки, установленной в урочище Малышкино Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Видео опубликовало ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».На кадрах самка с выводком текущего года.