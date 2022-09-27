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В улан-удэнской колонии прошёл «День чистоты»

В улан-удэнской колонии прошёл «День чистоты»
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл «День чистоты».

Мероприятие направлено на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в отрядах. Кроме того, мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ в сезон простуд.

Комиссия, состоящая из сотрудников группы по воспитательной работе и сотрудников медицинской службы учреждения, проверила соблюдение норм санитарной обработки и поддержания порядка в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН

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