Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл «День чистоты».
Мероприятие направлено на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в отрядах. Кроме того, мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ в сезон простуд.
Комиссия, состоящая из сотрудников группы по воспитательной работе и сотрудников медицинской службы учреждения, проверила соблюдение норм санитарной обработки и поддержания порядка в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии прошёл «День чистоты»
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