В улан-удэнской колонии прошёл «День чистоты»

Мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ



В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл «День чистоты».



Мероприятие направлено на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в отрядах. Кроме того, мероприятие проводилось в рамках профилактики гриппа и ОРВИ в сезон простуд.



Комиссия, состоящая из сотрудников группы по воспитательной работе и сотрудников медицинской службы учреждения, проверила соблюдение норм санитарной обработки и поддержания порядка в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



