В Улан-Удэ проходит «Дыхание земли»





26 сентября в Улан-Удэ прибыли гости из регионов России и районов Бурятии на фестиваль национальных культур «Дыхание земли».Фестиваль стартовал в Этнографическом музее народов Забайкалья. Творческие коллективы из республик Алтай, Тыва, Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии выступили в праздничной программе «Живая старина». Они показали зрителям уникальные образцы национальной культуры, блеснули своим мастерством и талантами.Древнее искусство горлового пения прозвучало в исполнении представителей разных регионов. Улигершин, знаток бурятских древних сказаний, эпосов и обрядовых песен Виктор Жалсанов исполнил приветственную песню в сопровождении театра пластических импровизаций «Гера». Традиционное горловое пение с теленгитским напевом показала творческая пара Алана и Айаны Темеевых из Республики Алтай.Народная песня обладает притягательной и живительной силой, пробуждающей в человеке генную память, питающей дух народа. В концерте звучали народные песни в исполнении: Туйаары Петровой, этно-трио «Дуннэ» из Республики Саха (Якутия), Бурятского народного фольклорного ансамбля «Талын дуун» (Иркутская область, Усть-Ордынский бурятский автономный округ), Забайкальского семейского хора «Истоки», солисты и ансамбли Бурятии: «Байкал Идель», «Гулувун», «Золгое», «Черпачок».На территории музея развернулась выставка-ярмарка. Мастера продемонстрировали свои работы, учили желающих своему мастерству. Гостей приглашали к себе хозяева бурятской юрты и эвенкийского чума, мастер-классы по традиционной игре шагай-наадан, изготовлению замбаа, аквагриму. В традиционном бурятском костюме желающие фотографировались.Сегодня начались методические мероприятия фестиваля, состоялся круглый стол «Трансформация традиционной празднично-обрядовой культуры в современной социокультурно среде». В работе заседаний участвуют научные сотрудники, фольклористы, руководители творческих коллективов.Завершится фестиваль большим концертом 28 сентября в Русском драматическом театре имени Бестужева. Лучшие коллективы, победители творческих конкурсов фестиваля из разных регионов покажут свою уникальную культуру, традиционные костюмы, сообщает пресс-службе министерства культуры Бурятии.