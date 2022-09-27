В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акцию устроили автоинспекторы и медик



В рамках Месячника трезвости сотрудники ГИБДД Баргузинского района вместе с фельдшером Баргузинской районной больницы провели профилактическую акцию «0% алкоголя».



Сотрудники автоинспекции информировали автолюбителей об ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также привели примеры ДТП с участием пьяных водителей.



Медицинский работник разъяснил, как алкогольные напитки влияют на организм человека, и почему он перестаёт отдавать себе отчёт в своих действиях.



Также в Бичурском районе волонтёры и юные инспекторы движения провели для первоклассников тематический урок в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности».



В Иволгинском районе дети призвали взрослых позаботиться о своей безопасности в автомобиле, и обязательно пристёгивать ремни безопасности, а автоинспекторы напомнили о правилах безопасной перевозки детей в машинах.

