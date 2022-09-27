27 сентября

26 сентября

Популярное

В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»

В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Акцию устроили автоинспекторы и медик

В рамках Месячника трезвости сотрудники ГИБДД Баргузинского района вместе с фельдшером Баргузинской районной больницы провели профилактическую акцию «0% алкоголя».

Сотрудники автоинспекции информировали автолюбителей об ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также привели примеры ДТП с участием пьяных водителей.

Медицинский работник разъяснил, как алкогольные напитки влияют на организм человека, и почему он перестаёт отдавать себе отчёт в своих действиях.

Также в Бичурском районе волонтёры и юные инспекторы движения провели для первоклассников тематический урок в рамках всероссийской акции «Неделя безопасности».

В Иволгинском районе дети призвали взрослых позаботиться о своей безопасности в автомобиле, и обязательно пристёгивать ремни безопасности, а автоинспекторы напомнили о правилах безопасной перевозки детей в машинах.
акция трезвость ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Прибайкальском нацпарке на видео сняли семейство рысей
В Прибайкальском нацпарке на видео сняли семейство рысей
Общество, 27.09.2022
Увидеть такое вживую можно крайне редко
В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр
В санатории «Горячинск» в Бурятии появился кинотеатр
Общество, 27.09.2022
Общая стоимость проекта составила почти четыре миллиона рублей
В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»
В Бурятии провели акцию «0% алкоголя»
Общество, 27.09.2022
Акцию устроили автоинспекторы и медик
В Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы в домах культуры
В Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы в домах культуры
Общество, 27.09.2022
Пандусы не соответствовали требованиям нормативов
В Бурятии обязались обеспечить дровами семьи мобилизованных
В Бурятии обязались обеспечить дровами семьи мобилизованных
Общество, 27.09.2022
В агентстве лесного хозяйства подтвердили, что лесников также мобилизуют
В Бурдраме заработал пункт сбора батареек
В Бурдраме заработал пункт сбора батареек
Общество, 27.09.2022
Все батарейки будут в дальнейшем правильно утилизированы
В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов
В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов
Общество, 27.09.2022
В сёлах остро стоит вопрос дефицита кадров
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
Общество, 27.09.2022
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество, 27.09.2022
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
Общество, 27.09.2022
Об этом сообщили в правительстве республики
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Общество, 27.09.2022
Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
Общество, 27.09.2022
В центре города прошли учения МЧС 
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 27.09.2022
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 27.09.2022
Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^