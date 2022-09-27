У осуждённого была задолженность по исполнительному производству
Осуждённый, состоящий на учёте в филиале по Джидинскому району уголовно-исполнительной инспекции возместил имеющуюся у него задолженность после назначения судебного заседания.
У осуждённого имелась задолженность по возмещению процессуальных издержек, в размере 40 тысяч рублей в доход государства. Он неоднократно игнорировал требования инспекции о добровольном возмещении.
За нарушение, допущенное осуждённым, сотрудники инспекции направили в суд представление о продлении ему испытательного срока и возложении дополнительной обязанности «трудиться в целях погашения процессуальных издержек».
После назначения судебного заседания, осуждённый полностью погасил долг по исполнительному производству, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённый погасил долг в 40 тысяч рублей
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