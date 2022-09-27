Пандусы не соответствовали требованиям нормативов
В трёх домах культуры Курумканского района Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы. В защиту прав людей с ограниченными возможностями выступила районная прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что пандусы хоть и были установлены, но не соответствовали требованиям нормативов.
- После возбуждения исполнительного производства администрации муниципальных образований, на территории которых находятся Барагханский, Гаргинский и Улюнханский дома культуры, не стали тянуть с исполнением решения суда. Пандусы были реконструированы учётом предусмотренных санитарных норм и правил, установлены вспомогательные перила и защитные ограждения, - сообщили в Курумканском районном отделении УФССП по Бурятии.
Права граждан с ограниченными физическими возможностями восстановлены.
В Бурятии по решению суда отремонтировали пандусы в домах культуры
Общество, Фото:
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