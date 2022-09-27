В Бурдраме заработал пункт сбора батареек

Все батарейки будут в дальнейшем правильно утилизированы



В Бурдраме заработал пункт сбора использованных элементов питания, сообщили в пресс-службе театра.



Теперь зрители смогут приносить и оставлять в двух приёмных пунктах - на кассе и в фойе театра - отработанные батарейки. Они будут в дальнейшем правильно утилизированы.



С грохотом целый пакет батареек высыпал в специальный сборный контейнер директор Бурятской гимназии №29 Баир Дониров. По его словам, после объявления в школьном чате лишь за несколько дней дети собрали более 10 кг потенциально опасных отходов.



Директор Бурдрама Цыпилма Очирова на церемонии открытия приёмного пункта продемонстрировала собравшимся мультфильм «Бадма и Чагдар спасают планету» (0+).



- Пусть муравей и пчёлка живут! - комментировала мультфильм в своём выступлении министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



- Батарейка ни в чем не виновата! - посмеялся руководитель эколого-биологического центра минобрнауки Бурятии Виктор Тимофеев,. - Это люди неправильно её утилизирует. Надеемся, что акция послужит просвещению населения, особенно подрастающего поколения, в этом вопросе!



- Я сперва удивился, при чём тут театр и батарейки, - рассказал директор Национального лицея-интерната №1 Булат Шойнжонов. - Такая необычная коллаборация привлекает внимание людей. В своей школе мы тоже призовём детей сдавать в театр батарейки.



Своё желание поддержать экологический зачин коллег выразил известный монгольский режиссёр Монхзаяа Тувшинхуу. Возглавляемый им продюсерский центр «Их хурээ энтертайнмент» взялся обеспечить прокат новых серий с популярными в Монголии мультперсонажами Бадмой и Чагдаром.



Заместитель директора по научной работе Байкальского государственного заповедника Ириной Козырь рассказала, что раньше батарейки для переработки увозили в Москву, затем - в Красноярск, теперь – ближе, в Иркутск.



Дальнейшей утилизацией собранного театром вторсырья займётся компания «ЭкоАльянс». Региональный оператор по вывозу твёрдого бытового мусора взял на себя эту часть расходов, подтвердили в министерстве культуры Бурятии.



