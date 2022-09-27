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В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов

В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
В сёлах остро стоит вопрос дефицита кадров

Проблему дефицита кадров в медицине сегодня подняли на сессии Народного Хурала Бурятии. Депутат Пётр Носков отметил, что в сельских местностях этот вопрос стоит особенно остро, несмотря на то, что возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).

- В сельском здравоохранении много нерешённых вопросов. Старые кадры ушли, а молодым нужно жильё, - сказал Пётр Носков.

По его словам, молодым специалистам приходится жить в неблагоустроенном жилье, где туалет находится на улице, а отапливать жилище необходимо дровами. Такие условия зачастую отпугивают медиков, и они увольняются, едва начав работу.

В этой связи депутат предложил сразу строить благоустроенные дома рядом с медицинскими учреждениями, чтобы решить сложившуюся проблему.

- Предлагаю строительство благоустроенных домов возле ФАПов включить в программу строительства ФАПов, - подытожил Пётр Носков.

фельдшерско-акушерский пункт

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