В Бурятии призвали строить благоустроенные дома возле ФАПов

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

В сёлах остро стоит вопрос дефицита кадров



Проблему дефицита кадров в медицине сегодня подняли на сессии Народного Хурала Бурятии. Депутат Пётр Носков отметил, что в сельских местностях этот вопрос стоит особенно остро, несмотря на то, что возводятся новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).



- В сельском здравоохранении много нерешённых вопросов. Старые кадры ушли, а молодым нужно жильё, - сказал Пётр Носков.



По его словам, молодым специалистам приходится жить в неблагоустроенном жилье, где туалет находится на улице, а отапливать жилище необходимо дровами. Такие условия зачастую отпугивают медиков, и они увольняются, едва начав работу.



В этой связи депутат предложил сразу строить благоустроенные дома рядом с медицинскими учреждениями, чтобы решить сложившуюся проблему.



- Предлагаю строительство благоустроенных домов возле ФАПов включить в программу строительства ФАПов, - подытожил Пётр Носков.



