27 сентября

26 сентября

Популярное

Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок

Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала

Меркитская крепость в Тарбагатайском районе Бурятии – одна из популярнейших природных достопримечательностей. Также минувшей весной здесь проходил фестиваль «Степной ветер» (0+), который собрал порядка шести тысяч зрителей.

Сегодня на сессии депутат Народного Хурала Алексей Кушнарёв обратил внимание на дорогу, по которой приходится добираться до достопримечательности. «Дорога находится в ужасном состоянии», - обрисовал он.

- Туризм в ту сторону очень активно развивается, но по такой дороге второй раз, если честно, ездить не хочется. Я обращаюсь в к правительству учитывать риски и потоки и со следующего года дорогу постепенно начинать приводить в порядок, - сказал Алексей Кушнарёв.

Меркитская крепость притягивает туристов не только увлекательными мероприятиями, но уникальной потрясающей абрикосовой рощей. Весной деревья очень красиво цветут. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
Меркитская крепость дороги туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
В Улан-Удэ установят бюст бывшему замминистра обороны Матвею Бурлакову
Общество, 27.09.2022
Матвей Бурлаков был последним главнокомандующим Западной группой войск
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество, 27.09.2022
«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
В МФЦ Бурятии мобилизованных будут обслуживать без очереди
Общество, 27.09.2022
Об этом сообщили в правительстве республики
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Общество, 27.09.2022
Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
Общество, 27.09.2022
В центре города прошли учения МЧС 
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
Общество, 27.09.2022
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В Улан-Удэ до +12 градусов
В Улан-Удэ до +12 градусов
Общество, 27.09.2022
Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега
В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее
В Улан-Удэ впервые посвящение в студенты прошло в музее
Общество, 26.09.2022
В мероприятии участвовали почти 200 студентов
В Иркутской области на поле обнаружили свалку
В Иркутской области на поле обнаружили свалку
Общество, 26.09.2022
Собственнику надела вынесено предостережение
Больницы Бурятии получили 91 автомобиль
Больницы Бурятии получили 91 автомобиль
Общество, 26.09.2022
В республику поступили новые автомобили «Лада Гранта» и кареты скорой медицинской помощи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги
В Прибайкальском районе Бурятии ремонтируют дороги
Общество, 26.09.2022
Минтранс проверил качество дорожных работ 
«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи
«Лучшей книгой года» стали бурятские притчи
Общество, 26.09.2022
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей 
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
Общество, 26.09.2022
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
Общество, 26.09.2022
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^