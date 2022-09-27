«Ездить не хочется», - признался депутат Народного Хурала
Меркитская крепость в Тарбагатайском районе Бурятии – одна из популярнейших природных достопримечательностей. Также минувшей весной здесь проходил фестиваль «Степной ветер» (0+), который собрал порядка шести тысяч зрителей.
Сегодня на сессии депутат Народного Хурала Алексей Кушнарёв обратил внимание на дорогу, по которой приходится добираться до достопримечательности. «Дорога находится в ужасном состоянии», - обрисовал он.
- Туризм в ту сторону очень активно развивается, но по такой дороге второй раз, если честно, ездить не хочется. Я обращаюсь в к правительству учитывать риски и потоки и со следующего года дорогу постепенно начинать приводить в порядок, - сказал Алексей Кушнарёв.
Меркитская крепость притягивает туристов не только увлекательными мероприятиями, но уникальной потрясающей абрикосовой рощей. Весной деревья очень красиво цветут. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
Дорогу до Меркитской крепости в Бурятии просят привести в порядок
Общество, Фото:
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