Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо

Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии



Расторжение трудовых договоров с мобилизованными гражданами на период прохождения службы в Вооружённых силах недопустимо, напомнили в правительстве Бурятии.



В соответствии с указом главы Бурятии от 22 сентября 2022 года № 194 органам государственной власти, органам местного самоуправления, федеральным органам власти, расположенным на территории республики, а также всем работодателям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить сохранение рабочих мест за работниками, которые призваны в ВС РФ в соответствии с указом президента «Об объявлении частичной мобилизации».



Также правительством РФ урегулированы особенности трудовых отношений с работниками, которые призваны по частичной мобилизации.



Комментирует председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова:



«В соответствии с постановлением правительства РФ предусмотрено, что трудовые договоры, служебные контракты с мобилизованными работниками подлежат приостановлению. Расторжение трудовых договоров по ст. 83 Трудового кодекса РФ и ст. 39 ФЗ «О государственной гражданской службе» не допускается. Указанные особенности регулирования трудовых отношений распространяются как на работников, работавших на постоянной основе, так и для сотрудников, работавших по срочным трудовым договорам и срочным служебным контрактам. При предъявлении работником в отдел кадров или работодателю повестки о том, что он мобилизован, при издании указа о приостановлении с ним трудовых отношений работнику должны быть произведены все причитающиеся ему выплаты. На период приостановления трудового договора с мобилизованным работником работодатель вправе по срочному трудовому принять другого работника, который будет работать, и тем самым, заменять ушедшего в связи с призывом в ВС РФ».

