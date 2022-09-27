Вопрос прокомментировали в администрации главы и правительства Бурятии
Расторжение трудовых договоров с мобилизованными гражданами на период прохождения службы в Вооружённых силах недопустимо, напомнили в правительстве Бурятии.
В соответствии с указом главы Бурятии от 22 сентября 2022 года № 194 органам государственной власти, органам местного самоуправления, федеральным органам власти, расположенным на территории республики, а также всем работодателям, независимо от форм собственности, предписано обеспечить сохранение рабочих мест за работниками, которые призваны в ВС РФ в соответствии с указом президента «Об объявлении частичной мобилизации».
Также правительством РФ урегулированы особенности трудовых отношений с работниками, которые призваны по частичной мобилизации.
Комментирует председатель государственно-правового комитета администрации главы и правительства Бурятии Валерия Халтакшинова:
«В соответствии с постановлением правительства РФ предусмотрено, что трудовые договоры, служебные контракты с мобилизованными работниками подлежат приостановлению. Расторжение трудовых договоров по ст. 83 Трудового кодекса РФ и ст. 39 ФЗ «О государственной гражданской службе» не допускается. Указанные особенности регулирования трудовых отношений распространяются как на работников, работавших на постоянной основе, так и для сотрудников, работавших по срочным трудовым договорам и срочным служебным контрактам. При предъявлении работником в отдел кадров или работодателю повестки о том, что он мобилизован, при издании указа о приостановлении с ним трудовых отношений работнику должны быть произведены все причитающиеся ему выплаты. На период приостановления трудового договора с мобилизованным работником работодатель вправе по срочному трудовому принять другого работника, который будет работать, и тем самым, заменять ушедшего в связи с призывом в ВС РФ».
Власти Бурятии: Расторжение трудовых договоров с мобилизованными недопустимо
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В центре города прошли учения МЧС
В деле разбиралась прокуратура
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Местами по республике прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега
В мероприятии участвовали почти 200 студентов
Собственнику надела вынесено предостережение
В республику поступили новые автомобили «Лада Гранта» и кареты скорой медицинской помощи. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
Минтранс проверил качество дорожных работ
Победитель получил приз в 25 тысяч рублей
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Также будет проводиться регистрация домашних животных
Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай
Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели