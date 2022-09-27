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В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре

В Улан-Удэ «потушили» пожар в торговом центре
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В центре города прошли учения МЧС

26 сентября в Улан-Удэ прошло пожарно-тактическое учение МЧС России. На этот раз силы и средства Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона отрабатывали практические действия в торгово-развлекательном центре Forum.

По тактическому замыслу, возгорание произошло в зале кинотеатра на третьем этаже, в ТРЦ незамедлительно сработала пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре. Всего здание покинули около 100 человек.

Прибывшим пожарным предстояло обнаружить четырёх условных пострадавших, оставшихся в задымленном здании и ликвидировать очаг возгорания. На обследование помещений выдвинулись звенья газодымозащитной службы.



Ввиду высокой пожарной нагрузки с большого количества торговых помещений, условному пожару был присвоен третий номер сложности. На месте развернулся оперативный штаб пожаротушения, координирующий действия привлекаемых сил и средств и осуществляющий взаимодействие с представителями объекта.

- В ходе разведки звеном ПСЧ-1 двое условных пострадавших были найдены в соседнем кинозале. С третьего этажа их эвакуировали на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. В учении также была задействована автолестница АЛ-30, с её помощью подразделения ПСЧ-3 эвакуировали ещё двух пострадавших с кровли здания, - рассказал заместитель руководителя пожарно-тактических учений Дмитрий Луценко.

Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров.

- Тренировочные учения позволили отработать совместные действия на практике, организовать взаимодействие с оперативными службами и с администрацией объекта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего в учениях было задействовано девять единиц техники, 40 человек личного состава.


МЧС учения

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