В Улан-Удэ инвалиду через суд вернут деньги за билеты к месту лечения

В деле разбиралась прокуратура



Улан-удэнец обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении при оказании государственной социальной помощи в виде предоставления бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения.



Установлено, что мужчина обратился в Фонд социального страхования РФ по республике с заявлением о возмещении затраченных денег на самостоятельно приобретённый авиабилет. Будучи инвалидом 1 группы, он рассчитывал на соответствующую компенсацию.



Однако ему отказали, заявив, что эта мера социальной поддержки предусмотрена только в виде выдачи бесплатных талонов на проезд к месту лечения.



- Прокуратурой района в интересах заявителя направлено исковое заявление о признании незаконным отказа отделения Фонда социального страхования в оплате стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и взыскании соответствующей суммы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.



Решение суда в законную силу не вступило.

