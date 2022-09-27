В деле разбиралась прокуратура
Улан-удэнец обратился в прокуратуру с заявлением о нарушении при оказании государственной социальной помощи в виде предоставления бесплатного проезда на междугороднем транспорте к месту лечения.
Установлено, что мужчина обратился в Фонд социального страхования РФ по республике с заявлением о возмещении затраченных денег на самостоятельно приобретённый авиабилет. Будучи инвалидом 1 группы, он рассчитывал на соответствующую компенсацию.
Однако ему отказали, заявив, что эта мера социальной поддержки предусмотрена только в виде выдачи бесплатных талонов на проезд к месту лечения.
- Прокуратурой района в интересах заявителя направлено исковое заявление о признании незаконным отказа отделения Фонда социального страхования в оплате стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и взыскании соответствующей суммы, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил.
Решение суда в законную силу не вступило.
В Улан-Удэ инвалиду через суд вернут деньги за билеты к месту лечения
Общество, Фото:
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