В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ



Сегодня, 27 сентября, через железнодорожный переезд в посёлке Силикатный города Улан-Удэ будет ограничено движение в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.



- Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 12:00 до 16:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через посёлок Вахмистрово, - отметили в пресс-службе.



Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.







