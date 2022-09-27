Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
Сегодня, 27 сентября, через железнодорожный переезд в посёлке Силикатный города Улан-Удэ будет ограничено движение в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.
- Движение автотранспортных средств через переезд будет закрыто с 12:00 до 16:00. Время указано местное. Объезд автотранспорта будет производиться через посёлок Вахмистрово, - отметили в пресс-службе.
Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.
В Улан-Удэ ограничат движение через железнодорожный переезд
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