В Советском районе Улан-Удэ пройдёт вакцинация животных против бешенства

Также будет проводиться регистрация домашних животных



С 27-го по 30 сентября на территории Советского района Улан-Удэ пройдёт подворовый обход для проведения профилактической вакцинации собак и кошек против бешенства.



Также будет проводиться регистрация домашних животных путём чипирования с выдачей регистрационных удостоверений.



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