Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
Решение о смягчении масочного режима в Бурятии приняли на заседании республиканского оперативного штаба 26 сентября. Теперь ношение защитных масок носит рекомендательный характер, кроме тех организаций, где это требование установлено санитарно-эпидемиологическими правилами. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.
В республике отмечается снижение заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза за последние две недели.
- Вовремя принятые профилактические меры дали должный эффект. В связи с этим на заседании республиканского оперативного штаба принято решение о смягчении масочного режима. Ранее установленная обязанность соблюдения масочного режима при посещении общественных мест теперь носит рекомендательный характер, - сообщили в пресс-службе правительства республики.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг сохраняется обязанность соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Обязательный масочный режим в общественных местах власти Бурятии ввели 17 августа.
В Бурятии отменили обязательный масочный режим
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