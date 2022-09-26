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В Бурятии отменили обязательный масочный режим

В Бурятии отменили обязательный масочный режим
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер

Решение о смягчении масочного режима в Бурятии приняли на заседании республиканского оперативного штаба 26 сентября. Теперь ношение защитных масок носит рекомендательный характер, кроме тех организаций, где это требование установлено санитарно-эпидемиологическими правилами. Соответствующие изменения внесены в указ главы Бурятии.

В республике отмечается снижение заболеваемости COVID-19 в 2,5 раза за последние две недели.

- Вовремя принятые профилактические меры дали должный эффект. В связи с этим на заседании республиканского оперативного штаба принято решение о смягчении масочного режима. Ранее установленная обязанность соблюдения масочного режима при посещении общественных мест теперь носит рекомендательный характер, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг сохраняется обязанность соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Обязательный масочный режим в общественных местах власти Бурятии ввели 17 августа
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