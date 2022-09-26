Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Студенты Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта сами организовали и провели благотворительную ярмарку «Дети – детям!» в помощь семье одной из учащихся.
Семья студентки колледжа Виктории взяла к себе на воспитание двух двухлетних девочек-близняшек с ДЦП. Чтобы помочь близким Виктории, студенты самостоятельно организовали ярмарку в стенах колледжа. Вся выручка будет передана в региональный общественный фонд «Здоровье Бурятии».
На ярмарке студенты продавали домашнюю выпечку, вязаные игрушки, картины собственного написания, овощи и консервированные заготовки.
Активное участие в ярмарке приняли не только студенты колледжа, но и преподаватели. Они не только поддержали инициативу, но и сами покупали товары.
- На протяжении пяти лет студенты и преподаватели, сотрудники нашего колледжа оказывают адресную помощь семьям с особенными детьми, подопечным регионального общественного фонда «Здоровье Бурятии». Средства, которые мы собираем, направляются на улучшение качества их жизни. В этом году деньги будут переданы семье, которая взяли под свою опеку двух девочек с диагнозом ДЦП 2020 года рождения Веру и Надежду. Традиция добра – одна из главных в нашем колледже! - рассказала заведующая отделением воспитательной работы Ирина Линейцева.
Сколько было собрано в ходе ярмарке, сейчас подсчитывают.
В Улан-Удэ студенты колледжа организовали благотворительную ярмарку
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