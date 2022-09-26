Село Новосретенка в Бурятии защитят от паводков

Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай



Село Новосретенка Бичурского района Бурятии защитят от паводков. Управление государственной экспертизы Бурятии одобрило проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Малогутайское водохранилище» в селе, сообщила пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».



Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай, относящейся к водным ресурсам Ангаро-Байкальского бассейна. Образованное на реке водохранилище с комплексом гидротехнических сооружений (ГТС) находится на расстоянии около 500 метров от села. Неисправности в защитной системе гидротехнического сооружения создают риски подтопления сельских улиц в период паводка.



Проектом, который рассмотрела госэкспертиза Бурятии, предусмотрен капитальный ремонт гидротехнического сооружения на Малогутайском водохранилище. Финансирование работ предполагается в рамках мероприятий по защите населения от негативного воздействия вод, капитальному ремонту ГТС, охране водных объектов и окружающей среды на территории РФ, в том числе в Ангаро-Байкальском бассейновом округе.

