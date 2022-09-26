В Улан-Удэ рассказали, как продукты и вещи принимают для мобилизованных

















С 22 сентября по просьбе жителей Бурятии в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» проводится сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. С сегодняшнего дня волонтёры работают без перерывов и выходных.- Мы принимаем продукты длительного хранения – консервы, чай, кофе, лапшу быстрого приготовления. Также мы принимаем тёплые вещи – куртки, штаны, шапки, перчатки и прочее, и медикаменты – жаропонижающее, таблетки от кашля, перевязочные материалы и т.д. Огромная просьба хорошо всё упаковывать – отдельно в коробке продукты, отдельно новая, чистая одежда. Мы работаем без выходных и перерывов, - рассказала руководитель республиканского ресурсного центра добровольчества «ДоброДом» Дарима Жигжитова.Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели.Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» работает с 8:30 до 17:30 и расположен по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29.Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан проводится во всех районах Бурятии, в центрах добровольчества.