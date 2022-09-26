Ступеньки давно сгнили
В вайбер-чате жители Улан-Удэ поделились фотографией лестницы на улице Геологическая, расположенную на пути к Богородскому острову. Деревянная конструкция не имеет поручней, находится под большим наклоном и, судя по виду, давно изжила себя.
«Лестница просто в ужасном состоянии, ступеньки сгнили, нет перил, в вечернее время нет освещения», - сетует автор сообщения.
На данный момент информация о состоянии лестницы передана в администрацию Октябрьского района.
Жители Улан-Удэ жалуются на лестницу на улице Геологическая
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