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Жители Улан-Удэ жалуются на лестницу на улице Геологическая

Жители Улан-Удэ жалуются на лестницу на улице Геологическая
Общество, 
Ступеньки давно сгнили

В вайбер-чате жители Улан-Удэ поделились фотографией лестницы на улице Геологическая, расположенную на пути к Богородскому острову. Деревянная конструкция не имеет поручней, находится под большим наклоном и, судя по виду, давно изжила себя.

«Лестница просто в ужасном состоянии, ступеньки сгнили, нет перил, в вечернее время нет освещения», - сетует автор сообщения.

На данный момент информация о состоянии лестницы передана в администрацию Октябрьского района.

благоустройство

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