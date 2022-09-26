Мероприятие прошло в лагере «Байкальский бор»
В Бурятии состоялась XVII межрегиональная олимпиада по байкаловедению. Она прошла с 23 по 24 сентября в детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор».
Принять участие в ежегодной олимпиаде могут учащиеся 11-18 лет. Ежегодно более 1500 детей принимают активное участие в муниципальных и региональных этапах олимпиады.
Все участники олимпиады получили сертификаты, а победители и призёры награждены дипломами и ценными призами.
- В рамках олимпиады каждый год проводится обучающий семинар «Актуальные вопросы Байкальской природной территории» для руководителей обучающихся, педагогов дополнительного образования естественнонаучной направленности, всех заинтересованных лиц. Семинар становится дискуссионной площадкой для обсуждения различных вопросов в области формирования экологического мировоззрения подрастающего поколения, - сообщает пресс-служба минобрнауки Бурятии.
Участники олимпиады также убрались на берегах озера Котокель. Они высказали свои идеи по сохранению природы Байкала в обращении-меморандуме к органам исполнительной власти Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.
Олимпиада по байкаловедению прошла в Бурятии
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