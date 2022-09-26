В Улан-Удэ фонтаны начали готовить к зимовке

Основные фонтаны накроют специальными конструкциями



В Улан-Удэ комбинат по благоустройству начал консервацию городских фонтанов. Всего на балансе учреждения числится 17 городских фонтанов, сообщили в мэрии.



Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: сначала сливают воду из чаши фонтана, очищают от мусора и грязи и промывают сооружение. Агрегатные насосы и двигатели будут сняты для ревизии и ремонта в случае необходимости. Основные фонтаны накроют специальными конструкциями. Это необходимо, чтобы уберечь оборудование от повреждений.



В этом году фонтаны были запущены 1 мая.



