Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя



Жители Бурятии обращаются в управление Роспотребнадзора в связи с нарушениями прав потребителей при покупке вибромассажных накидок на кресла. Больше всего от недобросовестных продавцов страдают социально уязвимые категории - пожилые, люди с ограниченными возможностями.



- Потребители приобретают дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла и становятся жертвами недобросовестных продавцов. Зачастую продавцом до потребителя не доводится полная достоверная информация о медицинских противопоказаниях при использовании товара. В последующем потребитель обнаруживает, что использование приобретённой вибромассажной накидки невозможно, поскольку товар не подходит ему по медицинским показаниям. К сожалению, обращение потребителя к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств чаще всего остаётся без удовлетворения, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Поэтому, уважаемые потребители, будьте внимательны при покупке товаров, не совершайте необдуманных покупок, изучите отзывы о реализуемом товаре, проконсультируйтесь со специалистами, близкими и друзьями.



При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд можно обратиться в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии.

