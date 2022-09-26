Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Жители Бурятии обращаются в управление Роспотребнадзора в связи с нарушениями прав потребителей при покупке вибромассажных накидок на кресла. Больше всего от недобросовестных продавцов страдают социально уязвимые категории - пожилые, люди с ограниченными возможностями.
- Потребители приобретают дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла и становятся жертвами недобросовестных продавцов. Зачастую продавцом до потребителя не доводится полная достоверная информация о медицинских противопоказаниях при использовании товара. В последующем потребитель обнаруживает, что использование приобретённой вибромассажной накидки невозможно, поскольку товар не подходит ему по медицинским показаниям. К сожалению, обращение потребителя к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств чаще всего остаётся без удовлетворения, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Поэтому, уважаемые потребители, будьте внимательны при покупке товаров, не совершайте необдуманных покупок, изучите отзывы о реализуемом товаре, проконсультируйтесь со специалистами, близкими и друзьями.
При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд можно обратиться в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ношение защитных масок вновь носит рекомендательный характер
Студенты железнодорожного колледжа помогли семье, которая взяла на воспитание детей с ДЦП
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя
Село Новосретенка расположено на правом берегу реки Малый Гутай
Первую партию весом 10 тонн планируется отправить к концу недели
Ступеньки давно сгнили
Мероприятие прошло в лагере «Байкальский бор»
Основные фонтаны накроют специальными конструкциями
Ремонт дороги близится к завершению
Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»
Потомство от одной собаки за три года может достигнуть более 400 особей
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»
Показатель ежесуточного прироста снижается
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы