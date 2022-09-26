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Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками

Жителей Бурятии обманывают мошенники с вибромассажными накидками
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нередко гаджет не подходит по показаниям, но вернуть его нельзя

Жители Бурятии обращаются в управление Роспотребнадзора в связи с нарушениями прав потребителей при покупке вибромассажных накидок на кресла. Больше всего от недобросовестных продавцов страдают социально уязвимые категории - пожилые, люди с ограниченными возможностями.

- Потребители приобретают дорогостоящие вибромассажные накидки на кресла и становятся жертвами недобросовестных продавцов. Зачастую продавцом до потребителя не доводится полная достоверная информация о медицинских противопоказаниях при использовании товара. В последующем потребитель обнаруживает, что использование приобретённой вибромассажной накидки невозможно, поскольку товар не подходит ему по медицинским показаниям. К сожалению, обращение потребителя к продавцу с заявлением о расторжении договора и возврате денежных средств чаще всего остаётся без удовлетворения, - отметил главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев. - Поэтому, уважаемые потребители, будьте внимательны при покупке товаров, не совершайте необдуманных покупок, изучите отзывы о реализуемом товаре, проконсультируйтесь со специалистами, близкими и друзьями.

При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд можно обратиться в отдел защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор

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