В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой

Ремонт дороги близится к завершению



В Улан-Удэ близится к завершению ремонт дороги по улице Терешковой. Сейчас идёт ремонт тротуаров. Участок протяжённостью 1,51 км ремонтирует подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе мэрии.



Ранее дорожники выполнили ремонт остановочных карманов, сейчас ремонтируют тротуары и трамвайные посадочные площадки.



Сроки производства работ сдвигаются из-за неблагоприятной погоды. Завершить ремонт полностью планируется в октябре.



Работы на проезжей части улицы завершились 7 сентября – тогда открылось движение от улицы Павлова до Спартака по улице Терешковой.



В рамках ремонта расширены трамвайные остановки, заменено освещение, меняется плиточное покрытие на тротуарах. Предусмотрены работы по посадке кустарников.



Всего в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков общей протяженностью 30 км. Сейчас параллельно с рабочей приемкой текущих объектов идёт подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей. Перечень автомобильных дорог уже сформирован.

