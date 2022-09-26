Ремонт дороги близится к завершению
В Улан-Удэ близится к завершению ремонт дороги по улице Терешковой. Сейчас идёт ремонт тротуаров. Участок протяжённостью 1,51 км ремонтирует подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе мэрии.
Ранее дорожники выполнили ремонт остановочных карманов, сейчас ремонтируют тротуары и трамвайные посадочные площадки.
Сроки производства работ сдвигаются из-за неблагоприятной погоды. Завершить ремонт полностью планируется в октябре.
Работы на проезжей части улицы завершились 7 сентября – тогда открылось движение от улицы Павлова до Спартака по улице Терешковой.
В рамках ремонта расширены трамвайные остановки, заменено освещение, меняется плиточное покрытие на тротуарах. Предусмотрены работы по посадке кустарников.
Всего в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков общей протяженностью 30 км. Сейчас параллельно с рабочей приемкой текущих объектов идёт подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей. Перечень автомобильных дорог уже сформирован.
В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Основные фонтаны накроют специальными конструкциями
Ремонт дороги близится к завершению
Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»
Потомство от одной собаки за три года может достигнуть более 400 особей
Об этом сообщил глава Бурятии, посетивший воинские части в Кяхте
Свыше 12 тысяч пассажиров воспользовались «пересадочным тарифом»
Показатель ежесуточного прироста снижается
Для мобилизованных не установлено ни минимальное, ни максимальное время службы
Погода преподнесла сюрприз
Ввести объект в эксплуатацию планируют уже в этом году
Мужчина попал на угнанном авто в ДТП
Конкурс проводится до конца октября
Добраться до станции Дивизионная станет проще
Учащиеся Барской школы встретили гостей из Харашибирской школы
Мужчина задолжал своему ребёнку 150 тысяч рублей