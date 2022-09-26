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В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой

В Улан-Удэ ремонтируют тротуары на улице Терешковой
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Ремонт дороги близится к завершению

В Улан-Удэ близится к завершению ремонт дороги по улице Терешковой. Сейчас идёт ремонт тротуаров. Участок протяжённостью 1,51 км ремонтирует подрядная организация «Доринвест», сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее дорожники выполнили ремонт остановочных карманов, сейчас ремонтируют тротуары и трамвайные посадочные площадки.

Сроки производства работ сдвигаются из-за неблагоприятной погоды. Завершить ремонт полностью планируется в октябре.

Работы на проезжей части улицы завершились 7 сентября – тогда открылось движение от улицы Павлова до Спартака по улице Терешковой.

В рамках ремонта расширены трамвайные остановки, заменено освещение, меняется плиточное покрытие на тротуарах. Предусмотрены работы по посадке кустарников.

Всего в Улан-Удэ завершается ремонт 29 участков общей протяженностью 30 км. Сейчас параллельно с рабочей приемкой текущих объектов идёт подготовка к новому строительному сезону. На ремонт дорог в 2023 году выделено также 700 млн рублей. Перечень автомобильных дорог уже сформирован.
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