Шеф-повара Бурятии стали вторыми на всероссийском гастрономическом фестивале

Общество, Фото: предоставлено минтуризма Бурятии

Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»



Команда шеф-поваров Бурятии стала призёрами всероссийского гастрономического фестиваля во Владивостоке (0+), сообщили в минтуризма республики.



Бурятские повара представляли проект GastroBaikal и заняли второе место в номинации «Лучший гастрономический тур» в конкурсе проектов в сфере гастрономического туризма.



- Проект GastroBaikal направлен на туристов готовых приехать в Бурятию за новыми впечатлениями и вкусами», - рассказывают о проекте, представители команды Бурятии Пагма Очирова и Яна Баханова. – В течение четырёх дней их ждут более 30 мест экскурсионного показа, более 15 уникальных блюд Бурятской, Байкальской, Старорусской кухни и два мастер-класса по их приготовлению».



В презентации национальных блюд Бурятии приняли участие повара Цырен-Доржи Жигжитов и Соёлма Юмсурунова. Гости форума смогли попробовать боовы и холисо, а также старорусские пирожки.

