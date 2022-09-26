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Шеф-повара Бурятии стали вторыми на всероссийском гастрономическом фестивале

Шеф-повара Бурятии стали вторыми на всероссийском гастрономическом фестивале
Общество,  Фото:предоставлено минтуризма Бурятии
Бурятские повара оказались в числе лучших в номинации «Лучший гастрономический тур»

Команда шеф-поваров Бурятии стала призёрами всероссийского гастрономического фестиваля во Владивостоке (0+), сообщили в минтуризма республики.

Бурятские повара представляли проект GastroBaikal и заняли второе место в номинации «Лучший гастрономический тур» в конкурсе проектов в сфере гастрономического туризма.

- Проект GastroBaikal направлен на туристов готовых приехать в Бурятию за новыми впечатлениями и вкусами», - рассказывают о проекте, представители команды Бурятии Пагма Очирова и Яна Баханова. – В течение четырёх дней их ждут более 30 мест экскурсионного показа, более 15 уникальных блюд Бурятской, Байкальской, Старорусской кухни и два мастер-класса по их приготовлению».

В презентации национальных блюд Бурятии приняли участие повара Цырен-Доржи Жигжитов и Соёлма Юмсурунова. Гости форума смогли попробовать боовы и холисо, а также старорусские пирожки. 
фестиваль поварское искусство

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